Кудерметова вышла в полуфинал парного турнира в Сеуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня в четвертьфинале турнира в Сеуле обыграли японку Макото Ниномию и болгарку Викторию Томову.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:3, 12:10. На счету победительниц 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале турнира Кудерметова и Хаочин встретятся с японкой Мию Като и китаянкой Чжан Шуай.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 1) — Макото Ниномия/Виктория Томова (Япония/Болгария) — 5:7, 6:3, 12:10