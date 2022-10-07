Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Монастире

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла француженку Диан Парри в четвертьфинале турнира в Монастире.

Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 6:4, 6:1.

На счету 12-й ракетки мира Кудерметовой 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале турнира россиянка сыграет с еще одной представительницей Франции Ализе Корне.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Monastir

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 2) — Диан Парри (Франция) — 6:4, 6:1