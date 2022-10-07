Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Монастире

Сегодня, 17:21
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла француженку Диан Парри в четвертьфинале турнира в Монастире.
Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 6:4, 6:1.
На счету 12-й ракетки мира Кудерметовой 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В полуфинале турнира россиянка сыграет с еще одной представительницей Франции Ализе Корне.
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Monastir
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия, 2) — Диан Парри (Франция) — 6:4, 6:1