Кудерметова вышла во второй круг парного турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня вышли во второй круг турнира в Бад-Хомбурге (Германия) в парном разряде.

В первом круге они обыграли Эри Ходзуми из Японии и испанку Сару Соррибес Тормо — 6:3, 6:1. Игра продолжалась 1 час 9 минут.

Во втором круге Кудерметова и Хаочин сыграют с парой Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Эри Ходзуми/Сара Соррибес Тормо (Япония/Испания, 4) — 6:3, 6:1