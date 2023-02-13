Кудерметова вышла во второй круг турнира в Дохе

Россиянка Вероника Кудерметова успешно преодолела барьер первого круга теннисного турнира в Дохе. На старте соревнований она в упорной борьбе победила Барбору Крейчикову из Чехии — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) Следующая соперница Кудерметовой определится в паре София Кенин (США) — Людмила Самсонова (Россия). Доха (Катар) Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)