Кудерметова вышла во второй круг турнира в Дохе

Сегодня, 20:27
Россиянка Вероника Кудерметова успешно преодолела барьер первого круга теннисного турнира в Дохе.
На старте соревнований она в упорной борьбе победила Барбору Крейчикову из Чехии — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)
Следующая соперница Кудерметовой определится в паре София Кенин (США) — Людмила Самсонова (Россия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)