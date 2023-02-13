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Сегодня, 20:27

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Дохе

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Вероника Кудерметова успешно преодолела барьер первого круга теннисного турнира в Дохе.

На старте соревнований она в упорной борьбе победила Барбору Крейчикову из Чехии — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)

Следующая соперница Кудерметовой определится в паре София Кенин (США) — Людмила Самсонова (Россия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)

Вероника Кудерметова
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