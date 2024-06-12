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Сегодня, 15:49

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Нидерландах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла китаянку Бай Чжосюань в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 7:5, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Кудерметова сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге соперницей россиянки станет Далма Галфи (Венгрия, Q).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Бай Чжосюань (Китай) — 7:5, 6:1

Теннис
Вероника Кудерметова
0
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