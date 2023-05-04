Кудерметова ждет тяжелого матча со Свентек на турнире WTA в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала об ожиданиях от матча против первой ракетки мира польки Иги Свентек в полуфинале турнира WTA в Мадриде.

«На самом деле неважно, кто на другой стороне. Я постараюсь показать свой лучший теннис и свою лучшую форму. Будет тяжелый матч, но я с нетерпением жду этого вызова. Я никогда не обыгрывала Игу, так что постараюсь сделать все возможное», — цитирует Кудерметову Sportskeeda.

Игра россиянки и Свентек состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 22.20 мск.