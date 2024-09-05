Кузнецова рассказала, что мошенники вымогают деньги у ее знакомых через подделанный голос

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова предупредила своих подписчиков, что мошенники подделали ее голос и вымогают деньги у знакомых.

В своих соцсетях теннисистка выложила голосовое сообщение, которое поступило от ее имени одному из знакомых. Мошенники просили перечислить деньги в криптовалюте в Дубай.

«Вот так подделывают голос мошенники. Друзья, внимание, не ведитесь», — написала Кузнецова.

39-летняя россиянка является победительницей двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и двух — в парном. Спортсменка не выступала на турнирах на протяжении трех лет из-за травмы. Свой последний матч она провела летом 2021 года. Весной Кузнецова заявила, что пока не завершила карьеру.