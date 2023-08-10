Квитова обыграла Джорджи и вышла в 1/8 финала турнира в Монреале

Чешская теннисистка Петра Квитова во втором круге турнира в Монреале обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 5:7, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 33-летней чешки 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. В 1/8 финала Квитова встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Монреаль (Канада) Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Петра Квитова (Чехия, 7) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 5:7, 6:0