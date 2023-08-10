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Сегодня, 08:05

Квитова обыграла Джорджи и вышла в 1/8 финала турнира в Монреале

Сергей Разин
корреспондент
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Чешская теннисистка Петра Квитова во втором круге турнира в Монреале обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 5:7, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 33-летней чешки 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В 1/8 финала Квитова встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 7) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 5:7, 6:0

Петра Квитова
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