Квитова снялась с турнира в Риме

Чешская теннисистка Петра Квитова не сыграет на турнире WTA 1000 в Риме.

10-я ракетка мира сообщила, что по-прежнему испытывает дискомфорт в правой стопе, но рассчитывает восстановиться к «Ролан Гаррос».

«К сожалению, моя правая нога все еще причиняет мне боль, поэтому, посоветовавшись со своей командой, я принял трудное решение отказаться от участия в Риме. Я буду скучать по прекрасному месту, итальянским болельщикам и желаю турниру отличной недели. Я буду упорно работать, чтобы быть готовой к Открытому чемпионату Франции», — написала Квитова в своем Twitter-аккаунте.

Вместо Квитовой в основную сетку турнира в Риме попала испанка Нурия Парризас Диас.