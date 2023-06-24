Квитова вышла в полуфинал турнира в Берлине и сыграет с Александровой

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира WTA в Берлине (Германия) — 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Квитова сделала 13 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 13. На счету Гарсии 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт. В полуфинале турнира Квитова сыграет с россиянкой Екатериной Александровой. Берлин (Германия) Турнир WTA bett1open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Четвертьфинал Петра Квитова (Чехия, 7) — Каролин Гарсия (Франция, 3) — 6:4, 7:6 (7:3)