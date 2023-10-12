Лансере и Рахимова вышли во второй круг турнира в Гонконге в парном разряде

Сегодня, 18:32
Россиянки София Лансере и Камилла Рахимова обыграли словенок Далилу Якупович и француженку Эликсан Лешемия в турнире в Гонконге в парном разряде — 6:3, 6:2.
В следующем круге россиянки встретятся с победительницами матча Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — Чон Юдис/Хон-И Коди Вон (Гонконг).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
София Лансере/Камилла Рахимова (Россия) — Далила Якупович/Эликсан Лешемия (Словения/Франция) — 6:3, 6:2