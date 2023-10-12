Лансере и Рахимова вышли во второй круг турнира в Гонконге в парном разряде

Россиянки София Лансере и Камилла Рахимова обыграли словенок Далилу Якупович и француженку Эликсан Лешемия в турнире в Гонконге в парном разряде — 6:3, 6:2. В следующем круге россиянки встретятся с победительницами матча Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — Чон Юдис/Хон-И Коди Вон (Гонконг). Гонконг (Китай) Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023 Призовой фонд 259 303 доллара Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг София Лансере/Камилла Рахимова (Россия) — Далила Якупович/Эликсан Лешемия (Словения/Франция) — 6:3, 6:2