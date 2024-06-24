Остапенко вышла во второй круг турнира в Истборне

Сегодня, 20:36
Латвийка Елена Остапенко победила бельгийку Грит Миннен в первом круге турнира в Истборне — 7:6 (7:3), 6:1.
Матч длился 1 час 28 минут.
Во втором круге 13-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Кэти Бултер (Великобритания) — Петра Мартич (Хорватия, LL).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 5) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 7:6 (7:3), 6:1
Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:4