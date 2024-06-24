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Сегодня, 20:36

Остапенко вышла во второй круг турнира в Истборне

Руслан Минаев
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Латвийка Елена Остапенко победила бельгийку Грит Миннен в первом круге турнира в Истборне — 7:6 (7:3), 6:1.

Матч длился 1 час 28 минут.

Во втором круге 13-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Кэти Бултер (Великобритания) — Петра Мартич (Хорватия, LL).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 5) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 7:6 (7:3), 6:1

Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:4

Теннис
Елена Остапенко
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