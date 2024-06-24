Остапенко вышла во второй круг турнира в Истборне

Латвийка Елена Остапенко победила бельгийку Грит Миннен в первом круге турнира в Истборне — 7:6 (7:3), 6:1. Матч длился 1 час 28 минут. Во втором круге 13-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Кэти Бултер (Великобритания) — Петра Мартич (Хорватия, LL). Истборн (Великобритания) Турнир WTA Rothesay International Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Елена Остапенко (Латвия, 5) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 7:6 (7:3), 6:1 Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:4