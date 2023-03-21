Легендарная теннисистка Навратилова сообщила, что победила рак

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова сообщила, что победила рак.

Она заявила, что находится в стадии ремиссии после того, как у нее были диагностированы рак горла первой стадии и рецидив рака молочной железы.

«Насколько известно врачам, рака у меня нет. Я была в полной панике в течение трех дней после того, как узнала о болезни, думая, что могу не дожить до следующего Рождества. У меня в голове появился список всех вещей, которые я хотела бы сделать. И это может звучать очень поверхностно, но я подумала: «На какой крутой машине я хочу ездить, если проживу год?». Мне все еще нужно сделать облучение правой груди, но только на пару недель, и это больше профилактика, чем что-либо еще», — приводит слова Навратиловой The Guardian со ссылкой на интервью Пирсу Моргану на TalkTV, которое выйдет во вторник.

Также 66-летняя спортсменка рассказала, как узнала о заболевании.

«Я заметила, что мой левый лимфатический узел увеличен, и подумала, что это из-за вакцины от опоясывающего лишая, которую я сделала за неделю до этого. Но через пару недель он не уменьшился, и я позвонила врачу», — отметила Навратилова.

Она рассказала, что во время болезни ежедневно в течение трех недель проходила лучевую терапию и химиотерапию, что, по ее словам, было определенно самым трудным в ее жизни.

Чехословацкая спортсменка выиграла в общей сложности 59 титулов «Большого шлема» — в одиночном, парном и смешанном разрядах. Всего Навратилова завоевала 167 титулов WTA в одиночном разряде и 177 в парном разряде.