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Сегодня, 01:47

Шнайдер проиграла Фернандес на турнире в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В третьем круге она в двух сетах проиграла Лейле Фернандес из Канады — 1:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. В начале второго сета игру приостанавливали на несколько минут из-за дождя. 20-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 7 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 10).

Следующей соперницей Фернандес будет победительница матча Джессика Пегула (США) — Тэйлор Таунсенд (США).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Лейла Фернандес (Канада) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:1, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
Лейла Фернандес
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