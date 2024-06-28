Фернандес вышла в финал турнира в Истборне

Сегодня, 15:30
Канадская теннисистка Лейла Фернандес обыграла американку Мэдисон Кис в полуфинале турнира WTA 500 в Истборне — 6:3, 3:6, 6:3.
Девушки провели на корте 2 часа 5 минут.
30-я ракетка мира Фернандес 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету 12-й ракетки мира Кис 6 эйсов, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В финале турнира Фернандес сыграет с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Дарья Касаткина (Россия). Для 21-летней спортсменки это шестой финал в карьере на уровне WTA.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Лейла Фернандес (Канада) — Мэдисон Кис (США, 4) — 6:3, 3:6, 6:3