Фернандес вышла в финал турнира в Истборне

Канадская теннисистка Лейла Фернандес обыграла американку Мэдисон Кис в полуфинале турнира WTA 500 в Истборне — 6:3, 3:6, 6:3.

Девушки провели на корте 2 часа 5 минут.

30-я ракетка мира Фернандес 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету 12-й ракетки мира Кис 6 эйсов, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В финале турнира Фернандес сыграет с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия) — Дарья Касаткина (Россия). Для 21-летней спортсменки это шестой финал в карьере на уровне WTA.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Лейла Фернандес (Канада) — Мэдисон Кис (США, 4) — 6:3, 3:6, 6:3