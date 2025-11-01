Видео
1 ноября, 13:34

Блинкова сыграет с Лилли Таггер в финале турнира в Цзюцзяне

Игнат Заздравин
Корреспондент

Австрийская теннисистка Лилли Таггер обыграла швейцарку Викторию Голубич в полуфинале турнира в Цзюцзяне — 6:1, 4:6, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 14 минут.

В финале турнира австрийка сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Лилли Таггер (Австрия, WC) — Виктория Голубич (Швейцария, 2) — 6:1, 4:6, 7:5

2

  • f0rz

    только не уима, а РГ Да, удивительно, особенно учитывая что у неё одноручный бэкхенд Аня к сожалению скорее всего не вывезет, молодая весьма хороша

    01.11.2025

  • Алехандрохорс

    Победительница юниорского Уима 2025 прет как танк. Уже забрала два 75 -ка у дам. И здесь отжигает. Ане надо очерь постараться, чтобы остановить молодую и раннюю.

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Анна Блинкова
