Блинкова сыграет с Лилли Таггер в финале турнира в Цзюцзяне

1 ноября, 13:34
Австрийская теннисистка Лилли Таггер обыграла швейцарку Викторию Голубич в полуфинале турнира в Цзюцзяне — 6:1, 4:6, 7:5.
Игра продолжалась 2 часа 14 минут.
В финале турнира австрийка сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Лилли Таггер (Австрия, WC) — Виктория Голубич (Швейцария, 2) — 6:1, 4:6, 7:5
f0rz
только не уима, а РГ Да, удивительно, особенно учитывая что у неё одноручный бэкхенд Аня к сожалению скорее всего не вывезет, молодая весьма хороша
01.11.2025
Алехандрохорс
Победительница юниорского Уима 2025 прет как танк. Уже забрала два 75 -ка у дам. И здесь отжигает. Ане надо очерь постараться, чтобы остановить молодую и раннюю.
01.11.2025