Блинкова сыграет с Лилли Таггер в финале турнира в Цзюцзяне

Австрийская теннисистка Лилли Таггер обыграла швейцарку Викторию Голубич в полуфинале турнира в Цзюцзяне — 6:1, 4:6, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 14 минут. В финале турнира австрийка сыграет с россиянкой Анной Блинковой. Цзюцзян (Китай) Турнир WTA Jiangxi Open Призовой фонд 275 094 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Лилли Таггер (Австрия, WC) — Виктория Голубич (Швейцария, 2) — 6:1, 4:6, 7:5

f0rz только не уима, а РГ Да, удивительно, особенно учитывая что у неё одноручный бэкхенд Аня к сожалению скорее всего не вывезет, молодая весьма хороша 01.11.2025