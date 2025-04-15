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15 апреля, 18:02

Блинкова проиграла Фрухвиртовой на старте турнира в Руане

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Руане (Франция).

В матче первого раунда 26-летняя спортсменка в трех сетах уступила чешке Линде Фрухвиртовой — 7:6 (7:5), 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.

Блинкова ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Фрухвиртовой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18.

За выход в четвертьфинал чешская теннисистка поборется с Ольгой Данилович из Сербии.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5

Ольга Данилович (Сербия, 3) — Александра Крунич (Сербия, Q) — 5:7, 6:0, 6:3

Луи Буассон (Франция, WC) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:3

Жаклин Кристьян (Румыния) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:3

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Теннис
Анна Блинкова
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