Носкова прошла в полуфинал турнира в Токио после отказа Калинской

Чешская теннисистка Линда Носкова вышла в полуфинал турнира в Токио после отказа россиянки Анны Калинской в четвертьфинале при счете 6:0, 1:0. 26-летняя россиянка не сделала эйсов и не допустила двойных ошибок, не реализовала ни один из 6 брейк-поинтов. На счету ее 20-летней соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 из 4 реализованных брейк-поинтов. В полуфинале Носкова сыграет с победительницей пары Виктория Мбоко (Канада, 9) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2). Токио (Япония) Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Линда Носкова (Чехия, 6) — Анна Калинская (Россия) — 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока

oykc Аня не виновата, что её Шнайдер измотала и подарила победу =) 24.10.2025

Из Алматы Всё-таки "физика" у Анны сильно подводит её... Почему не может подтянуть до хорошего уровня, непонятно. 24.10.2025

Venco "Ты отказала мне два раза..." В общем-то семь раз она сегодня отказала. Проиграла семь геймов, не выиграла ни одного и снялась. А почитаешь новость, так вроде все хорошо у "Не понос так золотуха" Калинской. 24.10.2025