Носкова вышла в финал турнира в Монтеррее

Сегодня, 07:12
Чешская теннисистка Линда Носкова одержала победу в полуфинале турнира в Монтеррее. В двух сетах она выиграла у американки Эммы Наварро — 7:6 (9:7), 7:5.
Матч продолжался 2 часа. 19-летняя чешка подала 5 раз навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).
В финале Носкова сыграет с Лулу Сун из Новой Зеландии.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Линда Носкова (Чехия, 6) — Эмма Наварро (США, 2) — 7:6 (9:7), 7:5