Носкова победила Сун в финале турнира в Монтеррее

Чешская теннисистка Линда Носкова победила новозеландку Лулу Сун в финале турнира серии WTA 500 в Монтеррее (Мексика) — 7:6 (8:6), 6:4.

Матч длился 1 час 51 минуту. Носкова реализовала 2 брейк-пойнта из 6. У Сун — 1 из 7.

35-я ракетка мира впервые в карьере выиграла турнир WTA. В прошлом году Носкова дважды выходила в финал — в Праге и Аделаиде.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Линда Носкова (Чехия, 6) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 7:6 (8:6), 6:4