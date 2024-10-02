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Сегодня, 12:19

Андреева обыграла Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Getty Images
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Российская теннисистка Мирра Андреева в 1/8 финала турнира в Пекине обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 17-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Андреева встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия, 17) — Магда Линетт (Польша, 31) — 6:1, 6:3

Мирра Андреева

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