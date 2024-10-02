Андреева обыграла Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Сегодня, 12:19
Российская теннисистка Мирра Андреева в 1/8 финала турнира в Пекине обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 17-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Андреева встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мирра Андреева (Россия, 17) — Магда Линетт (Польша, 31) — 6:1, 6:3