Павлюченкова уступила Линетт на старте турнира в Истборне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Магде Линетт из Польши в первом круге турнира в Истборне.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу польки. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей Линетт станет победительница матча Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, Q).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Магда Линетт (Польша, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:4