Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:57

Павлюченкова уступила Линетт на старте турнира в Истборне

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Магде Линетт из Польши в первом круге турнира в Истборне.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 в пользу польки. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей Линетт станет победительница матча Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, Q).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Магда Линетт (Польша, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:4

Теннис
Анастасия Павлюченкова
1
0
Читайте также
Матч Кубка Америки Чили — Перу фанаты смотрели прямо на похоронах
Роналду выступил в новой роли в сборной Португалии на Евро-2024
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Самсонова вышла во второй круг турнира в Германии