Линетт встретится с Касаткиной в третьем круге турнира в Брисбене

Польская теннисистка Магда Линетт обыграла Кристину Букшу из Испании во втором круге турнира в Брисбене — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В 1/8 финала турнира Линетт сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, которая ранее победила украинку Марту Костюк (6:3, 6:4). Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 736 763 доллара Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Магда Линетт (Польша, 9) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 7:5