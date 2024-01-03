Линетт встретится с Касаткиной в третьем круге турнира в Брисбене

Сегодня, 12:11
Польская теннисистка Магда Линетт обыграла Кристину Букшу из Испании во втором круге турнира в Брисбене — 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
В 1/8 финала турнира Линетт сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, которая ранее победила украинку Марту Костюк (6:3, 6:4).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Магда Линетт (Польша, 9) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 7:5