Александрова проиграла Сун в полуфинале турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в полуфинале турнира в Монтеррее. В трех сетах она проиграла Лулу Сун из Новой Зеландии — 5:7, 6:3, 6:7 (6:8).

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. 29-летняя россиянка 14 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт (из 1). На счету ее соперницы 17 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

В финале Сун сыграет с победителем матча Линда Носкова — Эмма Наварро.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Екатерина Александрова (Россия, 3) — 7:5, 3:6, 7:6 (8:6)