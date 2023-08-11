В пятницу, 11 августа, российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с белоруской Ариной Соболенко в матче 3-го круга турнира WTA в Монреале. Встреча начнется не ранее 19.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матча Самсонова — Соболенко в России не запланировано. Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Людмила Самсонова — победительница пяти турниров WTA (четыре из которых— в одиночном разряде). В ее активе также победа на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной России. Людмила Самсонова — победительница пяти турниров WTA (четыре из которых— в одиночном разряде). В ее активе также победа на Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Арина Соболенко — победительница 19 турниров WTA, триумфатор одного турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open) и двух — в парном. Представительница Белоруссии является второй ракеткой мира.

Теннисистки дважды играли друг против друга. Счет в личных встречах составляет 1:1.

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