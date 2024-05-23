Самсонова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Сегодня, 13:48
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя в матче 1/4 финала турнира в Страсбурге — 6:3, 6:0.
Игра продолжалась 1 час 30 минут. На счету россиянки, занимающей 19-е место в рейтинге WTA, 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Ее соперница оформила 1 эйс, допустила 1 двойную и не реализовала ни одного брейка из 5.
В полуфинале турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Мэдисон Кис (США).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Людмила Самсонова (Россия, 5) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2) — 6:3, 6:0