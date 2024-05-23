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Сегодня, 13:48

Самсонова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Владислав Корегин
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя в матче 1/4 финала турнира в Страсбурге — 6:3, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 30 минут. На счету россиянки, занимающей 19-е место в рейтинге WTA, 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Ее соперница оформила 1 эйс, допустила 1 двойную и не реализовала ни одного брейка из 5.

В полуфинале турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Мэдисон Кис (США).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 5) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2) — 6:3, 6:0

Теннис
Людмила Самсонова
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