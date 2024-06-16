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Сегодня, 12:26

Самсонова обыграла Александрову и вышла в финал турнира в Нидерландах

Руслан Минаев
Людмила Самсонова.
Фото Reuters
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Россиянка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в полуфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 6:3, 6:7 (1:7), 6:1.

Матч длился 2 с половиной часа. Встречу переносили с 15 июня из-за дождя. Самсонова за игру сделала 10 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 8 из 18 брейк-пойнтов. У Александровой — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 5 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

В финале турнира Самсонова сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску. Матч состоится 16 июня. Начало — в 15.30 мск.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Екатерина Александрова (Россия, 3) — 6:3, 6:7 (1:7), 6:1

Теннис
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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