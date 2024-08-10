Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла бельгийку Элисе Мертенс в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 44 минуты.

13-я ракетка мира Самсонова 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету 35-й ракетки мира Мертенс 6 эйсов, 4 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

В 1/4 финала турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Коко Гауфф (США, 1) — Диана Шнайдер (Россия, 14).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия, 6) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:2, 6:4