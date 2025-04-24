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Сегодня, 14:15

Самсонова выиграла во втором круге турнира в Мадриде

Камила Абдурахманова
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Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Кэролайн Доулхайд из США во втором круге турнира в Мадриде — 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 30 минут. На счету Самсоновой 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Доулхайд сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2.

В третьем круге Самсонова встретится с победителем матча Юлия Стародубцева — Каролина Мухова.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 18) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 6:4

Теннис
Людмила Самсонова
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