Самсонова выиграла во втором круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Кэролайн Доулхайд из США во втором круге турнира в Мадриде — 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 30 минут. На счету Самсоновой 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Доулхайд сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2.

В третьем круге Самсонова встретится с победителем матча Юлия Стародубцева — Каролина Мухова.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 18) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 6:4