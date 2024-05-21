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Сегодня, 21:43

Самсонова стала четвертьфиналисткой турнира в Страсбурге

Владислав Корегин
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Лейлу Фернандес из Канады в матче второго круга турнира в Страсбурге — 4:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Россиянка оформила 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У ее соперницы 1 подача навылет, 8 двойных и 3 реализованных брейка из 11.

В четвертьфинале турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 5) — Лейла Фернандес (Канада) — 4:6, 6:4, 6:2

Теннис
Лейла Фернандес
Людмила Самсонова
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