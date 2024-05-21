Самсонова стала четвертьфиналисткой турнира в Страсбурге

Сегодня, 21:43
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Лейлу Фернандес из Канады в матче второго круга турнира в Страсбурге — 4:6, 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Россиянка оформила 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. У ее соперницы 1 подача навылет, 8 двойных и 3 реализованных брейка из 11.
В четвертьфинале турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 5) — Лейла Фернандес (Канада) — 4:6, 6:4, 6:2