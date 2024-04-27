Самсонова проиграла Киз в третьем круге турнира в Мадриде

Россиянка Людмила Самсонова проиграла американке Мэдисон Киз в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 2:6, 3:6.

Матч длился 1 час 15 минут.

Самсонова сделала за игру 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. У Киз — 7 эйсов и 4 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Американка в четвертом круге встретится с победительницей матче Коко Гауфф (США) — Даяна Ястремская (Украина).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США, 18) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 6:2, 6:3