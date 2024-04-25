Самсонова победила Осаку на турнире в Мадриде

Сегодня, 17:14
Россиянка Людмила Самсонова победила японку Наоми Осаку во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:2, 4:6, 7:5.
Матч длился 2 часа 22 минуты. Самсонова за игру сделала 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. У Осаки — 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
В третьем круге Самсонова встретится с Мэдисон Киз из США.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 15) — Наоми Осака (Япония) — 6:2, 4:6, 7:5