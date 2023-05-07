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Сегодня, 17:43

Самсонова: «90 процентов украинских игроков со мной не здороваются»

Самсонова заявила, что с ней не здороваются 90 процентов украинских теннисистов
Ана Горшкова
Корреспондент
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что с ней не здороваются около 90 процентов украинских игроков.

«Честно говоря, 90 процентов украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не беспокоит, я понимаю... Но считаю, что спорт и политику нужно разделять. В конце концов, мы просто люди и всего лишь игроки, я и многие другие российские теннисисты не живем в России. Ставлю себя на их место и представляю, как это может быть сложно. Мы пытались использовать теннис для объединения, в то время много чего предлагали WTA и ATP. Все отклонили. Вокруг много ненависти, но я их не виню», — приводит слова Самсоновой РИА «Новости» со ссылкой на Sportface.it.

Также 24-летняя спортсменка рассказала о том, что с 16 до 18 лет представляла на соревнованиях Италию.

«С 16 до 18 лет я представляла Италию. Честно говоря, на меня оказывалось большое давление. Чувствовала его, играя за Италию. У меня не было выбора, стала представлять Россию из-за бюрократических вопросов. Однако, когда это произошло, я сбросила этот груз, это мне очень помогло», — добавила Самсонова.

На данный момент российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе. Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии.

Источник: РИА Новости
Теннис
Людмила Самсонова
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