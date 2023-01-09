Макарова объяснила, в чем Серена Уильямс на пике своей карьеры превосходит Игу Свентек

Олимпийская чемпионка, экс-восьмая ракетка мира Екатерина Макарова в интервью «СЭ» высказала свое мнение о лидере рейтинга WTA Иге Свентек. В прошлом сезоне 21-летняя представительница Польши выиграла «Ролан Гаррос» и US Open.

— Как вы думаете, Ига Свентек — единоличный лидер всерьез и надолго?

— Мне самой интересно наблюдать за тем, как долго она сможет удерживать первую строчку рейтинга. Ее игра основана на психологии, сумасшедшей концентрации внимания. Она ни на что не отвлекается. Яркий пример — ее участие на показательном турнире в Дубае в конце 2022 года. Другие девушки могли расслабиться, посмеяться, поговорить с судьями. Она же всегда мегасконцентрирована. Это забирает много сил. Пока ей удается грамотно распределять нагрузку, но может наступить и провальный момент, выбраться из которого будет очень сложно.

— За счет чего она доминирует в туре?

— Она крутая работяга, со своими амбициями и целями. У нее хорошая стрессоустойчивость. Ига хорошо играет под прессингом, находит нестандартные комбинации, делает классные виннерсы. Иногда думаю, как при таком счете она решается перевести мяч и попасть в линию. Плюс ее большое преимущество в том, что она быстро видит мяч от соперника и максимально быстро входит в корт. Отлично передвигается, хорошо держит заднюю линию. Тут она явный лидер. В туре ей нет равных по движению к отскоку. Против Иги очень важно хорошо подавать. Тогда Свентек может потерять инициативу. Арина Соболенко обыграла ее на Итоговом-2022 во многом благодаря подаче, сделав тогда 12 эйсов.

— Серена выглядела более цельно?

— Игра Иги построена на пахоте. Серена же теннисистка, которая в лучшие годы выигрывала розыгрыши за один-два удара. Плюс обладала убийственной подачей. Могла наколотить по 15-20 эйсов. Энергетически и психологически с такой игрой легче удержать лидерство. Свентек же пашет через длинные розыгрыши, через внимательность.