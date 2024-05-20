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Сегодня, 18:06

Макарова проиграла Монтгомери в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Макарова уступила американке Робин Монтгомери в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос» — 1:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Макарова не сделала ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Монтгомери ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде квалификации американка сыграет с победительницей пары Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Виктория Грунчакова (Словакия).

Теннис
Екатерина Макарова
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