Макарова проиграла Монтгомери в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Макарова уступила американке Робин Монтгомери в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос» — 1:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Макарова не сделала ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Монтгомери ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде квалификации американка сыграет с победительницей пары Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Виктория Грунчакова (Словакия).