Макарова рассказала о желании встретиться с Весниной

Олимпийская чемпионка, экс-восьмая ракетка мира Екатерина Макарова ответила на вопрос «СЭ», не приходили ли мысли о возможной игре в паре с Еленой Весниной.

«О возвращении на соревнования у меня нет мысли вообще. Ни разу, после того, как я завершила профессиональную карьеру, эта мысль у меня не возникала в голове. Продолжаю жить в другом направлении. Работаю наставником для теннисистов. Мне очень нравится передавать свой опыт, знания. Мотивировать спортсменов на их мечты. Здорово, что Лена все еще хочет вернуться. У нее колоссальный опыт», — сказала Макарова «СЭ».

Также Макарова рассказала, что поддерживает связь с Весниной и хотела бы встретиться.

«Не на соревнованиях я бы с ней сыграла с удовольствием. Мы списывались, когда у Лены было день рождения, что нужно повидаться. Давно уже не виделись, она недавно родила второго ребенка. Я за то, чтобы встретиться, поиграть, пообщаться. Мы очень близки», — добавила Макарова.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала «СЭ», что пока не планирует завершать карьеру.

Выступая в паре с Весниной, Макарова стала Олимпийской чемпионкой в 2016 году. В январе 2020 Макарова объявила о завершении карьеры в социальных сетях.