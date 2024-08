Потапова проиграла в полуфинале турнира в Кливленде

Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение в полуфинале турнира в Кливленде. Она выиграла первый сет, но затем проиграла два сета подряд во встрече с американкой Маккартни Кесслер — 4:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. 23-летняя россиянка 3 раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 6 подач навылет, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов (из 19).

Вторая финалистка определится в матче Катержина Синякова (Чехия, 3) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 1).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Маккартни Кесслер (США, WC) — Анастасия Потапова (Россия, 5) — 6:4, 3:6, 3:6