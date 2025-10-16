Самсонова проиграла Кесслер во втором круге турнира в Нинбо

16 октября, 09:53
Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла американке Маккартни Кесслер в матче второго круга турнира в Нинбо — 6:7 (5:7), 1:6.
26-летняя Самсонова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее 26-летней соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
В 1/4 финала турнира в Нинбо Кесслер сыграет с победительницей матча Юань Юэ (Китай, WC) — Екатерина Александрова (Россия, 4).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маккартни Кесслер (США) — Людмила Самсонова (Россия, 8) — 7:6 (7:5), 6:1
Черемисин57
Так много было ожиданий от пояаления Самсоновой в РФ, а выхлопа нет! Проигрывает всяким Кесслерам!! Загибается российский теннис, и у женщин и у мужчин!!!
16.10.2025
hant64
Когда реализуешь два брейка из 6, а соперница почти все, 4 из 5, трудно ожидать иного результата.
16.10.2025
SportVIPs14
16.10.2025