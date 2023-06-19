Макнелли во втором круге турнира в Бирмингеме может сыграть с Потаповой

Американка Кэтрин Макнелли в первом круге турнира WTA в Бирмингеме обыграла соотечественницу Лорен Дэвис (6:1, 7:5). Во втором круге Макнелли сыграет с победителем матча Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Россия, 4). Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Кэтрин Макнелли (США) — Лорен Дэвис (США) — 6:1, 7:5 Винус Уильямс (США, WC) — Камила Джорджи (Италия) — 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6)