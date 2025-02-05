Сизикова в паре со Столлар вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке

Россиянка Яна Сизикова и представительница Венгрии Фанни Столлар с победы стартовали в парном турнире в Клуж-Напоке.

В матче первого круга спортсменки за 1 час 13 минут обыграли чешский дуэт Джесики Малечковой и Мириам Шкох — 6:3, 6:2.

Следующими соперницами Сизиковой и Столлар будут бельгийка Магали Кемпен и Анна Шишкова из Чехии.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Яна Сизикова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия, 2) — Джесика Малечкова/Мириам Шкох (Чехия) — 6:3, 6:2