Козырева и Шиманович выиграли парный турнир в Остине

Россиянка Мария Козырева и белоруска Ирина Шиманович стали победительницами парного турнира WTA 125 в Остине (США).

В финале соревнований российско-белорусский дуэт обыграл сестер Кармен и Ивану Корли из США — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 37 минут. Россиянка и белоруска 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 8. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Для 26-летней Козыревой этот титул стал первым в карьере.