Мария обыграла Джонс и вышла в финал турнира в Боготе

Сегодня, 00:09
Немецкая теннисистка Татьяна Мария в полуфинале турнира в Боготе обыграла британку Франческу Джонс со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету 35-летней немки 2 эйса, одна ошибка на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В финал Мария встретится с победительницей матча Пейтон Стирнс (США) — Камилла Рахимова (Россия).
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Татьяна Мария (Германия, 2) — Франческа Джонс (Великобритания) — 6:3, 6:4