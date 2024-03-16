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16 марта, 14:29

Саккари — о победе над Гауфф: «Я с самого начала знала, что матч будет очень тяжелым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над американкой Коко Гауфф (6:4, 6:7 (5:7), 6:2) в полуфинале «мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Мы всегда говорим, что в теннисе один день может все изменить, но месяц назад я был в Абу-Даби, не могла попасть мячом в сетку, а теперь я здесь, на одном из крупнейших турниров, играю очередной финал. Это уроки, которые нужно просто принять, чем больше ты в туре, тем больше у тебя будет неудачных моментов, а потом все может измениться за неделю. Я с самого начала знала, что матч будет очень тяжелым. Я слишком нервничала», — приводит слова Саккари сайт WTA.

Саккари одержала пять побед подряд впервые с тех пор, как завоевала свой первый титул WTA 1000 осенью 2023 в Гвадалахаре.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе 28-летняя теннисистка встретится с Игой Свентек из Польши, которая ранее обыграла Марту Костюк.

Теннис
Кори Гауфф
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