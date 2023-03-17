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Сегодня, 13:36

Саккари: «Сейчас противостоять Соболенко будет тяжело, она очень уверена в себе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала то, что ее следующая соперница Арина Соболенко в этом сезоне выиграла Australian Open.

«Это должно было случиться. Она давно стучалась в эту дверь. Сколько она уже входит в Топ-10? Года четыре? Ей 25 лет, он входит в Топ-20 лет с 20, завоевала много крупных титулов. Знаю, у нее были сложности на траве, но она с ними справилась. Она невероятная теннисистка. Когда она завоевала «Шлем» я за нее порадовалась», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.

Саккари и Соболенко встретятся в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Сейчас противостоять ей будет тяжело, она очень уверена в себе. Комментаторы говорили, что до сегодняшнего матча она провела лишь девять розыгрышей длиннее девяти ударов. У нее очень мощные удары. Будет очень сложно. Я не жду победы, как на Итоговом, это уже совсем другая теннисистка. Хочу просто улучшить свою игру хотя бы на 1 процент», — сказала Саккари.

Теннис
Арина Соболенко
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