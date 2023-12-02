Саккари: «Мой прорыв произошел очень поздно. Я никогда не думала, что буду так хороша»

Греческая теннисистка Мария Саккари заявила, что прорыв в ее карьере произошел очень поздно.

28-летняя спортсменка в 2021 году впервые вышла в полуфиналы турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open. Кроме того, Саккари впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга.

«Всегда нужно мечтать о большем. Нужно следовать своим мечтам. Нужно верить в себя. Упорно трудиться. Никогда не сдаваться, потому что все может случиться. Мой прорыв произошел очень поздно в карьере. Я никогда не думала, что буду так хороша, как сейчас. Но благодаря тому, что я продолжала работать и выкладываться по полной, я достигла того, что сейчас считаюсь одним из лучших игроков. Для меня это означает, что нужно следовать за своей мечтой», — приводит слова Саккари Tennis World USA.

В сентябре 2023 года Саккари выиграла второй титул в карьере на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.