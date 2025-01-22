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Сегодня, 04:54

Мария Шарапова опубликовала фотографии с форума в Давосе

Евгений Козинов
Корреспондент
Мария Шарапова на форуме в Давосе.
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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова на своей странице в социальной сети опубликовала фотографии из Давоса, где находится в качестве спикера в клубном доме The Stagwell.

Также в мероприятии принимают участие экс-полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, британский пилот «Формулы 1» Ландо Норрис.

Фото соцсети

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. За карьеру она выиграла 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года она завершила профессиональную карьеру.

Теннис
Мария Шарапова
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