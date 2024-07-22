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Сегодня, 16:15

Тимофеева уступила 182-й ракетке мира в первом круге турнира в Румынии

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Российская теннисистка Мария Тимофеева уступила представительнице Хорватии Лее Бошкович в первом круге грунтового турнира WTA 250 в Яссы (Румыния) — 5:7, 1:6.

Встреча продолжилась 1 час 48 минут. Бошкович ни разу не подала навылет, реализовала 6 из 15 заработанных брейк-пойнтов и допустила 1 двойную ошибку. На счету Тимофеевой 2 реализованных брейк-поинта из 4, 2 двойные и ни одного эйса.

Во втором круге соревнований Леа Бошкович сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) — Варвара Лепченко (США).

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг
Лея Бошкович (Хорватия, LL) — Мария Тимофеева (Россия) — 7:5, 6:1

Мария Тимофеева
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