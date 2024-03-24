Тимофеева уступила Носковой во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Майами (США).

Во втором круге спортсменка уступила Линде Носковой из Чехии в двух сетах — 4:6, 4:6.

В третьем круге Носкова встретится с победителем матча Ига Свентек (Польша, 1) — Камила Джорджи (Италия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Линда Носкова (Чехия, 26) — Мария Тимофеева (Россия, Q) — 6:4, 6:4