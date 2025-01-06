Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:34

Павлюченкова не сумела выйти во второй круг турнира в Аделаиде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила чешке Маркете Вондроушовой в первом круге турнира в Аделаиде — 4:6, 7:6 (7:4), 2:6.

Игра продолжалась 2 часа 44 минуты.

Павлюченкова сделала 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 21. На счету ее соперницы 22 эйса, 8 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Вондроушова сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 6).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2

 

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Маркета Вондроушова
Читайте также
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
«Атмосфера похожа на Кубок мира». В Рязани провели уникальную лыжно-биатлонную эстафету
Стало известно о начале конфискации имущества экс-министра Абызова
Число погибших при пожаре в Кировской области выросло до восьми человек
Сегодня
Вчера
Неделя