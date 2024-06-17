Касаткина обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Берлине

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над украинкой Мартой Костюк в стартовом матче турнира WTA 500 в Берлине со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Встреча продолжилась 2 часа 40 минут. Костюк один раз подала навылет, совершила десять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14 возможных. На счету Касаткиной четыре эйса, восемь двойных и пять реализованных брейков из 12.

Во втором круге травяного турнира Касаткина встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Белоруссия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3